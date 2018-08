Uma série de novidades na gastronomia e uma causa humanitária

Steinhager Schlichte tem edição especial para a Copa do Mundo: Schlichte Golden Shoe é uma edição limitada, com 700 ml e formato de chuteira. A bebida alemã é destilada a base dos frutos de trigo e do zimbro, tem sabor marcante também pode ser utilizado no preparo de drinks. Preço Sugerido: R$ 199,00.



Com um menu italiano e peruano (sim, tem as duas opções), o Gavioto tem 11 novas opções fresh food no menu do do almoço e jantar, assinado pelos Chefs Denis Orsi, à frente dos pratos italianos, e Eduardo Molina, à frente dos peruanos.



Vale muito a pena fazer uma degustação e petiscar a Tábua de Burrata, Pastrami e Pancetta Artesanal, Tomates Grelhados com Azeite de Ervas (R$71) e o refrescante Leche de Tigre com Pipoca de Peixe (R$45). Para finalizar, a Torta Caprese (R$23), a base de farinha de amêndoas e chocolate belga, e o sorvete de Chicha Morada, receita produzida somente na casa, composta por suco de milho roxo peruano, que leva ainda Farofa de Castanhas Brasileiras e Flor de Sal (R$24).



Já, o Santo Grão lança 6 pratos e carta de bebidas! Dentre os pratos criados pela chef Marcela Neilly, o destaque fica para a entrada Coral de Couve-Flor maçaricada com fonduta de queijo de cabra e vinagrete de manjericão (R$35) e o Pirá Ceviche servido com raspadinha de sorbet de tangerina (R$ 51).



A carta foi Assinada pelo mixologista Marco De La Roche, as opções resultam em uma experiência sensorial única com receitas que combinam ingredientes saudáveis e com sabor, que buscou combinar ingredientes funcionais como carvão ativado, spirulina, matcha, gojiberry, canela, cardamomo, gengibre, açafrão, leite de arroz, beterraba, destilados orgânicos e probióticos, entre outros, usando técnicas e receitas contemporâneas. Dos não alcoólicos, a dica fica para o Bullet Proof Coffee, café espresso, óleo de coco, manteiga e especiarias da casa ($19)– que ficou famoso entre os fitness, pois promete ajudar a perder peso, reduzir a fome e impulsionar o cérebro e o exótico Black Iced Latte ($19), feito de café espresso, leite de arroz, amora, blueberry e carvão ativado – utilizado em pequenas dosagens para eliminar toxinas do metabolismo.



Do bem



Estilista e diretora criativa da marca que leva seu nome, Helena Caio, comandará almoço beneficente para arrecadar fundos para o núcleo "Expressões e Histórias", da ONG IKMR (I Know My Rights, ou Eu Conheço os Meus Direitos, em português) no dia 21 de maio. A iniciativa receberá convidadas especiais de Helena em sua mansão no bairro Cidade Jardim (SP), adeptas pelas causas sociais e interessadas nas novidades exclusivas que a empresária irá apresentar. Valor das vendas será destinado em prol dos refugiados atendidos pela ONG.



