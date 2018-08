previsão para dia 09 de agosto

Hoje na hora de lidar com qualquer assunto, tente ser mais sensível e compreensível. Você pode ficar preocupado com as necessidades da sua família ou do lar.

Pela manhã será necessário trabalhar sua inteligência emocional, pois pode ser que sinta-se em perigo ou ameaçado. Também pode acontecer algum tipo de separação ou afastamento.









