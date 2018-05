Yanny ou Laurel? Entenda o áudio que dividiu a internet

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 de maio de 2018

A internet acordou dividida por um áudio nesta quarta-feira (16). Enquanto metade das pessoas ouviam "Yanny", ao dar play, outra metade ouvia "Laurel". Confusos, diversos internautas saíram pelas redes sociais tentando explicar o motivo do fenômeno. Entramos em contato com especialistas para desvendar a polêmica.Para o professor de física do Anglo, médico e engenheiro, Élcio Moutinho Silveira, a questão pode envolver vários fatores. O primeiro é que, provavelmente, o áudio foi alterado, para que seu timbre ficasse entre os da pronúncia das duas palavras, confundindo o ouvinte.Outro fator importante é o emissor pelo qual o ouvinte entra em contato com o áudio. Dependendo da qualidade do fone de ouvido ou do auto-falante utilizado, alguns harmônicos do som se perderão, ou não, induzindo a pessoa a ouvir uma palavra ou outra.O terceiro fator ressaltado é uma possível ilusão sonora, quando o cérebro é levado a ouvir algo. A maioria dos internautas que ficaram confusos com o áudio, leram as palavras "Yanny" e "Laurel" antes de ouvi-lo. Isso pode ter afetado a percepção do indivíduo, induzindo o cérebro a ouvir um ou outro.Não pode-se esquecer, claro, que cada indivíduo e cada aparelho auditívo é diferente, podendo fazer o mesmo som ser captado de formas diversas pelas pessoas.O músico e publicitário Marcelo Lima concorda, em linhas gerais, com a explicação do professor: "Talvez outras pessoas ouvem Laurel por serem mais sensíveis aos harmônicos. Isso também depende de onde eles ouvem, pelo celular, pelo aparelho de som, no carro. Dependendo do ambiente, teremos diferentes percepções desses harmônicos", explicou.