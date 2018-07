Dia Nacional do Biscoito... ou Bolacha?

Na data comemorativa dessa guloseima, as marcas mais famosas se posicionaram diante da eterna discussão Biscoito x Bolacha

Nesta sexta-feira (20), comemora-se o Dia Nacional do Biscoito. Mas apesar do título da data ser referente ao biscoito, é inevitável não lembrar da famosa rivalidade existente com a bolacha.



A discussão Biscoito ou Bolacha, que inicialmente parecia apenas uma rivalidade regional entre Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, tornou-se bastante popular na internet, ganhando inúmeros memes para ilustrar o cenário.





A polêmica Biscoito x Bolacha é tanta, que ganhou até uma música da youtuber Jout Jout:



Biscoito? Bolacha? Qual é o certo afinal? Ambos os termos constam na Língua Portuguesa, e tratam-se de diferentes denominações para o mesmo alimento. Devido à variação linguística, o mesmo acontece em outros casos, como por exemplo em "bergamota" e "mexerica", ou "mandioca" e "macaxeira". Portanto, a utilização das duas expressões é correta.



Entretanto, é mais comum encontrar o termo "biscoito" nas embalagens do produto. Para esclarecer a questão, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Masssas Alimentícias, Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) explicou o porquê da preferência dos fabricantes. "O vocábulo "biscoito" é originário da união de duas palavras francesas: "bis" e "coctus", que significam "cozido duas vezes". A denominação "biscoito" é proveniente da prática de assar o alimento duas vezes, a fim de que ele ficasse menos úmido e pudesse durar mais tempo sem estragar. Além disso, nós acompanhamos todos os fabricantes dos produtos e sempre é utilizada a palavra biscoito nas embalagens, como manda a legislação".



Algumas das marcas mais conhecidas do alimento também posicionaram-se a respeito da questão:





"Tanto biscoito quanto bolacha são termos corretos para indicar o mesmo tipo de alimento, no entanto, o termo biscoito é o mais comum na indústria alimentícia" - Nestlé



"O mercado utiliza a expressão "biscoito" como designação legal para balizar toda a categoria, entretanto o que vale mesmo é o costume popular. Cada região tem a sua forma de chamar e nós, da Bauducco, apoiamos a SUA maneira, oferecendo os melhores biscoitos/bolachas para você curtir com toda a família!" - Bauducco



"A Mondelez Brasil utiliza biscoito para denominar a categoria por ser a palavra mais antiga da língua portuguesa. Para a companhia, não existe o termo certo e errado. Afinal, sendo bolacha ou biscoito o sabor continua sendo o mesmo, a delícia que todos conhecem!’’ - Oreo



Independente do termo ou do recheio (caso tenha), o importante é que a guloseima ganhou um dia unicamente em sua homenagem, e que merece ser comemorado no melhor (e mais delicioso) estilo.