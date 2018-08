Dia da Cerveja: conheça mitos e verdades sobre a bebida

Faça bonito na mesa do bar com curiosidades sobre a queridinha do brasileiro

O Dia Internacional da Cerveja, celebrado toda primeira sexta-feira do mês de agosto em mais de 50 países, foi criado em 2007 por um grupo de amigos americanos da Califórnia.



A data virou um motivo de comemoração entre os amantes dessa bebida, que atualmente é a mais consumida no mundo.



Porém ainda existe uma série de dúvidas sobre a cerveja, questões como para que serve o colarinho ou se a puro malte é realmente melhor foram respondidas pelo mestre-cervejeiro da Cervejaria Ambev, Leon Mass. Confira:



Cerveja é uma bebida amarga - Mito



A cerveja pode ter um certo amargor, mas nem sempre é assim. Ela é a bebida mais variada que existe quando o assunto é sabor. O amargor, que geralmente vem do lúpulo, é imperceptível em alguns estilos. Existem cervejas doces, ácidas e até mesmo ligeiramente salgadas.



A água é muito importante para a qualidade da cerveja - Verdade, mas...



...A cervejaria não precisa estar situada junto a um lago alpino ou um ribeirão de águas cristalinas para fazer bebida de qualidade. Hoje em dia, todas as cervejarias modernas tratam a água para obter sempre o mesmo perfil mineral em uma determinada receita. Isso permite a reprodução da fórmula em qualquer parte do mundo.





O sol estraga a cerveja - Verdade





A exposição à luz prejudica a qualidade da bebida. O vidro marrom oferece alguma proteção contra os raios, mas não funciona 100%. De qualquer maneira, guarde a cerveja em lugar escuro e fresco







Cerveja dá "barriga" - Mito, mas...



A expressão "barriga de cerveja" é injusta com a nossa bebida favorita. A tal barriguinha não aparece em todos que tomam sua cervejinha, mas orna o corpo daqueles que exageram na dose. A culpa não é da cerveja em particular, mas das calorias – presentes em qualquer alimento. Passar o dia comendo pão de queijo também dá barriga.







Gelar muito a cerveja estraga o sabor - Mito

A regra é clara: quanto mais forte e encorpada a cerveja, menos fria ela deve estar. O que não significa que você deva carregar um termômetro para conferir se o bar serve a bebida na temperatura correta. Por ser leve e delicada, a pilsen merece ser servida gelada. Quantos graus? O brasileiro costuma beber cerveja no limite do congelamento, e não há nada errado nisso. Se você não gosta assim, faça do seu jeito.







Cerveja é a bebida ideal para combinar com petiscos de bar - Verdade

A explicação é simples: os botecos costumam servir muita fritura, e a carbonatação (gás) da cerveja leva embora a sensação que a gordura deixa na boca







Quanto mais escura, mais forte o sabor - Mito



Não se deixe enganar pelos sentidos. A cor marrom ou preta realmente causa a expectativa de uma bebida mais forte ou densa, mas isso não acontece. A tonalidade da cerveja depende da matéria-prima. Maltes de trigo são quase brancos, malte de cevada tipo pilsen dá um tom amarelo, e as variedades tostadas e carameladas completam a paleta com líquidos que vão do avermelhado ao negro intenso. Na realidade, o calor que torra o malte diminui sua capacidade de fermentação – o que resultaria em menos álcool, mas isso é compensado com a adição de outros maltes na receita.







Cerveja puro malte é "melhor" - Mito

A lista de ingredientes da cerveja depende do estilo e do perfil sensorial que o mestre-cervejeiro quer obter. Um exemplo: algumas das mais renomadas cervejas belgas são turbinadas com açúcar para atingir um alto grau alcoólico sem ficar encorpadas demais. Quanto ao milho presente na pilsen, ele está de acordo com os parâmetros previstos para a standard american lager – nome técnico do estilo, usado em concursos. Ele e o arroz têm a função de reduzir o corpo da cerveja, tornando-a mais leve e mais fácil de beber.



Cervejarias pequenas são melhores - Mito



Devido à escala de produção, as cervejarias grandes têm uma série de vantagens competitivas: mais tecnologia, investimento em treinamento de pessoal, acesso prioritário aos melhores ingredientes, melhor distribuição e menor custo final por unidade – o que faz com que o produto seja vendido e reposto rapidamente, resultando em cerveja mais fresca na prateleira. As grandes ainda podem se dar ao luxo de descartar os lotes em que, por algum acidente, a bebida não atingiu o padrão de qualidade habitual. Numa pequena cervejaria, um tanque defeituoso pode corresponder a toda a produção. O descarte significaria um prejuízo grande demais, e a cerveja imperfeita vai para o mercado assim mesmo.



O colarinho protege a bebida - Verdade

A camada de espuma não deixa que a cerveja tenha contato direto com o ar, Isso reduz a oxidação e a perda de gás.