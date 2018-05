Conheça 6 lugares para tomar um bom cappuccino

Expresso, cappuccino, mocha… o café tem inúmeras variedades. Uma das bebidas mais queridas no mundo inteiro, o café esteve presente na história do Brasil desde o período colonial. Chegou ao nosso país pela primeira vez em 1727, na cidade de Belém, trazido da Guiana Francesa a pedido do governador do Maranhão. Naquela época, o café tinha um grande valor comercial e movia bastante a economia.

Devido às nossas boas condições climáticas, o grão conseguiu se adaptar maravilhosamente bem aos solos brasileiros. E desde então, sua produção encontra-se entre as maiores do Brasil, oferecendo-lhe o posto de maior produtor e exportador de café do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

E para homenagear o grão mais amado do país, é celebrada nesta quinta-feira (24) o Dia Nacional do Café. Separamos algumas cafeterias para você se deliciar (e se aquecer) com um cappuccino neste dia tão especial:





Fran’s Café



A franquia apresenta em seu cardápio uma sessão especial para Cappuccinos Italianos. Entre as opções, destacam-se o Fran’s Cappuccino Especial, que, além do expresso e do leite vaporizado, diferencia-se por oferecer também a escolha do creme de avelã ou do doce de leite em sua composição; e o Fran’s Cappuccino Chocolate, composto pelo expresso, leite vaporizado e pedaços de chocolate meio amargo. Com os valores de R$13,50 e R$14,50, respectivamente, podem ser bem acompanhados com um croissant francês (R$8,50) e um pequeno Éclair de chocolate (R$4,50).



Rei do Mate



Apesar do nome remeter ao chá, o café tem se tornado um pedido tão popular quanto o próprio mate. E entre as opções, estão três versões especiais de cappuccinos: o Capuccino Belga (R$ 14,50); o Capella, feito com Nutella (R$9,50); e o Cappuccine, feito com Ovomaltine (R$9,50). E para deixar um gostinho ainda mais especial, uma cestinha com broas de milho (R$5,90) é uma ótima pedida!





Offner



Chocolate em pó, café, leite e raspas de chocolate amargo. Esses são os ingredientes que compõem a receita do famoso Cappuccino Italiano. E para um sabor ainda mais característico, há também a opção de adicionar canela em pó na bebida. O cappuccino de tamanho médio custa em torno de R$16,90, e o pequeno R$9,90.



Suplicy



Seguindo a clássica receita do cappuccino, o preço deste café sai por R$9,80. Apesar do frio, por que não saborear também uma opção fria? A chamada Nitro Brew, é uma novidade que está surgindo recentemente no Brasil, e trata-se de uma bebida gelada que tem o sabor bem acentuado. Custa R$10 e acompanha muito bem com o bolo de tangerina com cachaça, que não contém lactose (R$9 a fatia).



Santo Grão



Com uma combinação que traz o aroma e o sabor do grão do café, feito na hora, este cappuccino pode ser uma ótima pedida. Disponível nos tamanhos single (R$ 10,80) e double (R$15), o cappuccino. Fica bem acompanhado de um croissant recheado de queijo branco, que custa R$18.



Cheirin Bão



Trazendo um pedacinho de Minas Gerais dentro da xícara, o cappuccino está disponível nos tamanhos pequeno, por R$6, e médio, por R$11. Há também a opção de levar pra viagem.