A Copa do Mundo tá quase acabando. Já deu tempo de olhar, e olhar mais algumas vezes, todos os rapazes que ainda estão correndo, ou correram, atrás da bola lá na Rússia. Então chegou a hora de fazer a Seleção mais Crush da Copa do Mundo 2018.



A gente pode começar pelo ataque? Ah pode!





Romelu Lukaku - Bélgica Foto: AFP



O que é Romelu Lukaku? Dá até pra esquecer que ele mandou o Brasil pra casa. Alto, forte, lindo, simpático e fala português. Usando as palavras da musa Alcione: Lukaku, "você é um negão de tirar o chapéu", viu?





Olivier Giroud - França Foto: AFP



Quem forma a dupla de ataque é o Giroud, da França. Tá certo que quem corre por ele é o Mbappé e o Griezmann, mas lindo assim pode ficar até parado, se quiser, que não tem problema, não.





Lionel Messi - Argentina Foto: AFP



Gente, quando o Messi virou esse homão? Era aquele moleque narigudo, esquisito, cabelo tigelinha. Do nada, barba ruiva, cabelo da moda e tatuagens. Sem contar essa cara de mau quando a Argentina tomava gol (que fez muito na Copa, né?).





Son Heung-min - Coreia do Sul Foto: Reprodução/Instagram



Ai gente, deu dó do Son chorando na Copa, lembrando que vai ter que dar uma pausa na carreira de jogador pra servir o exército na Coreia do Sul. Ele é tão fofinho, tem cara de educado e fez o gol que eliminou a Alemanha. Ou seja, tá no coração.





Alex Iwobi - Nigéria Foto: Reprodução/Instagram



Pensa num cara estiloso. Pensou? Se você não pensou no Iwobi, então você pensou errado. Agora combina o estilo do Iwobi com os uniformes da Nigéria. Pronto. Não tem como ele não estar nessa lista.





Mohamed Salah - Egito Foto: Reprodução/Instagram



Ele jogou pouco porque tava machucado. Quando fez gol, nem comemorou porque tava insatisfeito com a federação egipcia. Quando entrou em campo, os olhos foram pra ele. Tanto pelo futebol, quanto pelo resto, né? Esse cabelo bagunçado, essa barba. Êta, Salah, a gente queria ter visto mais ainda na Rússia.





Saman Ghoddos - Irã Foto: Reprodução

Outro que vem do Oriente Médio é Saman Ghoddos, do Irã. Olha essa pele cor de canela, gente. Esse olho lindo... Ah esse tudo. Merece um lugar cativo na seleção.





Rurik Gislason - Islândia Foto: Reprodução/Instagram



Olha, se existem os deuses nórdicos, um exemplar deles tá aqui na Terra. Como prestar atenção no jogo da Islândia com o Gislason em campo? Ainda bem que ele só jogou um jogo e meio, senão sem chances.





Kevin Trapp - Alemanha Foto: Reprodução/Instagram



Izabel Goulart que me desculpe, mas os jogos da Alemanha estavam mais interessantes no banco de reservas, com o Trapp lá, do que em campo, passando aquele vexame. O goleiro alemão e a modelo brasileira acabaram de anunciar que estão noivos. Parabéns ao casal!





Alisson - Brasil Foto: AFP



Alisson nem trabalhou direito na Copa do Mundo. A defesa brasileira tava espetacular e nenhum gol foi culpa dele também. Uma pena. A gente queria ter visto mais esse lindo. Bora ver os jogos da Roma, ou do Real Madrid ou sei lá de que time agora. #Esperando





Marcelo - Brasil Foto: AFP



Marcelo é tudo. Bonito, divertido, charmoso, bom pai. Ai gente, que homem. Doeu ele chorando depois da eliminação do Brasil. Deu vontade de "vem cá, me dá um abraço".





Canarinho Pistola - Brasil Foto: Lucas Figueiredo / CBF



E o maior crush da Copa é ele. Brincou com criança, segurança tentou tirar ele do hotel, foi proibido de ir aos jogos da Seleção, liderou a torcida, tocou bumbo, foi encontrar o feiticeiro russo (que de hexa não tem nada)... Canarinho, aqui pra você, ó: S2



