8 sabores clássicos para pedir no Dia Nacional da Pizza

Surgida há mais de 6 mil anos atrás, ainda nos tempos dos gregos e egípcios, a pizza tornou-se uma das comidas mais populares em todo o mundo, principalmente na Itália. Trazida para o Brasil pelos imigrantes, o prato era exclusividade das colônias italianas no país até os anos 1950. Mas com sua disseminação, tornou-se um dos elementos da nossa cultura e uma das comidas mais amadas pelos brasileiros. E para demonstrar todo o nosso amor por este delicioso prato, no dia 10 de julho é celebrado o Dia Nacional da Pizza.

Tanto doce quanto salgada, a pizza apresenta uma inúmera variedade de sabores e possibilidades de combinações dos ingredientes, que, às vezes, podem resultar em misturas inusitadas - como lombo e abacaxi.

E para celebrar essa data separamos 8 sugestões de sabores clássicos de pizza para você comemorar no melhor estilo:



1. Calabresa



Pizza Calabresa

2. Mussarela



Pizza Mussarela

3. Portuguesa



Pizza Portuguesa

4. Marguerita



Pizza Marguerita

5. Frango com catupiry



Pizza Frango com Catupiry

6. Palmito



Pizza Palmito

7. Brigadeiro



Pizza Brigadeiro

8. Banana com canela