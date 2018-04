10.04.2018 18:39

Canção integra o disco "Vai Passar Mal", lançado por Pabllo no início de 2017

Durante a exibição do programa TVZ, da Multishow, desta terça-feira (10), Pabllo Vittar lançou seu mais novo clipe. A faixa de encerramento "Indestrutível" é o quinto single de "Vai Passar Mal", lançado ano passado.



A letra fala sobre manter-se forte diante aos desafios e logo no começo do clipe dirigido por Bruno Ilogti, o dado "73% de jovens LGBTQ+ são vítimas de bullying ou violência nas escolas" é posto. Assim a narrativa do vídeo conta a história de um garoto apanhando, e Pabllo se desmontando.



No fim, a drag diz que assim como esses jovens, ela também sofreu na escola e pede para que o preconceito seja transformado em respeito.