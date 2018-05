A 1 hora e 30 minutos de distância de Lisboa, a cidade de Tomar é uma alternativa familiar e interessante àqueles que procuram escapar do conglomerado de turistas.

Com ar de interior, e seguindo a costumeira tradição portuguesa de possuir doces regionais e festividades particulares, é possível encontrar castelos, praças que mais se assemelham a parques, e igrejas históricas datadas do ano de 1400. Isto porque a cidade, inicialmente escrita como Thomar, era reduto dos Cavaleiros participantes das Cruzadas.

Apelidados de Templários pelos habitantes portugueses, é possível encontrar miniaturas, espadas e escudos de brinquedo com o símbolo do Exército Católico, utilizado na época das expedições organizadas pelo governo em conjunto com a Igreja Católica. A visão crítica recorrente sobre o intuito dessas expedições parece anular-se diante de tamanha representação pela parte turística. Porém, as igrejas ali situadas contam outras histórias.

Santa Iria, nascida em Tomar, é uma das personalidades locais e é dona de uma passagem particularmente cruel: Por conta de uma mistura oferecida por um colega de convento apaixonado por ela, a jovem Iria assistiu sua barriga crescer como a de uma grávida; porém, pelo voto de castidade, a atual Santa morreu apunhalada pelo antigo pretendido, outro jovem apaixonado por Iria que acreditara tê-lo traído. Esta, e outras histórias cristãs, são plenamente difundidas entre as pequenas ruas e os calçadões floridos de Tomar.





Roteiro de um dia

Um dos pontos turísticos mais procurados é o Castelo de Tomar. Com sua construção iniciada em 1160, o ideal é reservar de 2 a 3 horas de seu roteiro para visitar todas as áreas dos antigos claustros, aposentos reais e os jardins praticamente retirados de uma obra de arte impressionista.

Do movimento artístico manuelino, o interior do Castelo, suas capelas e adornos, remetem às Grandes Navegações. Símbolos moldados nos tetos também podem ser achados no Mosteiro dos Jerônimos, igreja mais visitada de Portugal e situada no centro de Lisboa, fazendo referência a Vasco da Gama e suas expedições marítimas.

No entanto, o estilo manuelino orgulhoso da expansão portuguesa é posterior às Cruzadas, e na capela principal do Castelo, encontra-se a Charola – uma espécie de oratório em formato circular construído em função de abençoar os cavaleiros antes de suas partidas. Nesta área, em trabalho de restauração, paredes de ouro e estátuas de Santos rodeiam um círculo monumental e muito bem iluminado pela grande porta de saída.

Em outras áreas do castelo, é possível observar os infindáveis quartos – ultrapassam as centenas – destinados às antigas irmãs, já que ali também se situava um convento. Referências católicas estão espalhadas em todos os corredores e paços, enfeitados com os tradicionais azulejos, neste caso, azuis. Em sua parte ocidental, encontra-se a famosa Janela Manuelina, construída em 1510, e que simboliza a Árvore da Vida. Com seu bronze oxidado, adquiriu ao longo do tempo cores laranjadas e que contrastam com o cinza das pedras moldadas no estilo do antigo Rei D. Manuel. A entrada para o Castelo custa 6 euros.

Já no centro histórico da cidade, que é cortado por um rio, existe um parque famoso por receber eventos comemorativos locais, o parque Mouchão. Com ampla área para um belo piquenique, abriga pequenas festas sazonais e atividades como o arborismo, muitas vezes gratuitas. Também é possível passear de caiaque no rio, e se torna uma ótima opção para quem viaja com crianças.

De 4 em 4 anos, a grande festa típica dos Tabuleiros enfeita as ruas da área. Desenhados como uma longa coroa, os tabuleiros são colocados nas cabeças de mulheres e são adornados com pães e flores frescos. Além de vestidas com trajes específicos (saias longas e rodadas), as mulheres caminham pelo centro até chegarem à Praça da República, rodeada de restaurantes, pela Igreja de São João Baptista e com uma homenagem ao fundador da cidade, D. Gualdim Pais, ao centro.

Sempre acompanhado de músicas típicas europeias e doces locais, como a cormucópia (feito de um creme de ovos e açúcar em um cone), as avenidas e calçadões de Tomar abrigam belas paisagens, e a próxima festa dos Tabuleiros acontece em julho do ano que vem.