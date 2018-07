Último fim de semana da Estação Inverno 2018

Ski Mountain Park se despede do evento nos dias 28 e 29 de julho

A Estação de Inverno 2018 acaba neste final de semana no Ski Mountain Park, localizado no bairro Cambará em São Roque. Encerramento contará com o tradicional Show da Neve, Bosque Encantado e outras atrações.



Além disso, as crianças poderão também desfrutar do playground acompanhado de monitores, a caverna dos esquilos e atividades pedagógicas.



Os visitantes que curtem atrações com mais adrenalina poderão aproveitar nos dias 28 e 29 a maior pista de esqui e snowboard do Brasil, com 3 mil metros quadrados e 400 metros de comprimento.



Outras opções de aventuras são os esportes radicais: patinação, arvorismo, torre de escalada, tirolesa, passeios a cavalo, trilhas ecológicas, paintball, teleférico, tobogã e arco e flecha estão disponíveis para garantir a diversão do público.



Além da área gastronômica do parque que conta com lanchonete, cafeteria e pastelaria, os visitantes poderão encontrar quiosques de churrasco e caldos. Para sobremesas, o Ski Mountain Park possui a Chocolateria, que oferecerá fondue, chocolate belga e brigadeiros.



A abertura do local é 10h e vai até 17h, que é quando ocorre o encerramento com o Show da Neve. Para entrar, é necessário pagar o valor de R$ 30 por veículo, os passaportes e atrações são cobrados separadamente.



Mais informações podem ser consultadas através do e-mail skipark@skipark.com.br ou do telefone (11) 4712-3299.