Restaurante Osteria Francescana é eleito 'melhor do mundo'

Na segunda posição desta controversa mas influente lista ficou o espanhol Celler de Can Roca, da cidade catalã de Girona, ganhador em 2013 e 2015. O terceiro lugar foi para o francês Mirazur, do chef argentino Mauro Colagreco.



O prêmio de "melhor mulher chef", em uma premiação que reconheceu principalmente homens, foi para a britânica Clare Smyth, do restaurante Core, que recentemente foi responsável pela comida do casamento do príncipe Harry da Inglaterra com Meghan Markle.

A lista "50 Best" chega a sua 17ª edição, após uma série de críticas recebidas nos últimos anos, em particular de vários chefs franceses, que a consideram menos rigorosa que a lista Michelin e veem com suspeitas os seus poderosos patrocinadores do setor alimentar.

O restaurante italiano Osteria Francescana, do chef Massimo Bottura, foi eleito nesta terça-feira (19) em Bilbao (Espanha) "o melhor do mundo" pela lista britânica "The World's 50 Best", repetindo o triunfo de 2016.A Osteria Francescana, situado na cidade de Módena, sucede assim ao nova-iorquino Eleven Madison Park, do chef suíço Daniel Humm, que no ano passado liderou a lista elaborada pela revista britânica Restaurants e nesta edição ficou em 4ª lugar."Isto é uma coisa surpreendente, é algo que construímos juntos", disse Bottura ao receber o prêmio.