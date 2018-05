Vermelho e branco de um lado, azul e branco de outro. Uma região inteira dívida pelas cores que não simbolizam nem partidos políticos, muito menos equipes de futebol. A divisão que corta o Amazonas há décadas é protagonizada por dois bois: os famosos Garantido e Caprichoso.

Motivo de conversas nos táxis, pontos turístico e comuns de Manaus, a celebração dos Bois-Bumba não se restringe somente ao tradicional Festival de Parintins, realizado sempre no último final de semana de junho, mas envolve ensaios e preparativos realizados meses antes dos integrantes tomarem o "Bumbódromo".

Antes do início da 53ª edição da "era moderna" do festival, a "galera", como são denominadas as torcidas de Garantido e Caprichoso, já participou tanto de ensaios dedicados ao lançamentos das toadas, composições que embalam o festival, deste ano, quanto dos mais engenhosos ensaios técnicos.

Com reconhecimento mundial e traços tipicamente regionais, o festival de Paritins coloca frente a frente autos populares de duas representações de bois-bumbá: de um lado o Garantido e de outro o Caprichoso.



Boi-bumbá Foto: Divulgação

Estruturada em três blocos, comum/musical, cênico/coreográfico e artístico, as apresentações são o ponto alto de uma cultura que acompanha a vida de amazonenses durante o ano todo. "Você consegue ver através desta festa o que é a miscigenação do migrante nordestino (do bumba-meu-boi do Maranhão), do cabloco amazônida e do índio brasileiro", explicou o presidente da Amazonastur (Empresa Estadual De Turismo Do Amazonas), Orsine Oliveira Jr.

Em meio a alegorias de tirar o folego, coreográfias precisas e uma "galera" apaixonada, a marujada de guerra (o mais próximo de uma bateria de escola de samba) dá o ritmo das toadas, cantadas pela figura do levantador e proporciona um momento único para todos os envolvidos pela cultura do boi-bumbá.

"O festival é algo sensacional no mundo, tanto é, que Paritins invadiu o carnaval do Rio do Janeiro com a sua forma de confeccionar alegorias, uma forma muito inteligente que os paratinense adotam para criar movimentos nas peças", ressaltou Orsine.





Palco imponente

Palco do esforço de todos os blocos, o Bumbódromo (Centro Cultural Amazonino Mendes), foi construído em 1988 na cidade de Paratins, a cerca de 370km de Manaus, e tem capacidade para 17,5 mil espectadores, divididos nas arquibancadas vermelhas, dedicadas a galera do Garantido, e nas azuis, dedicadas a galera do Caprichoso. Curiosamente, a construção foi feita no formato da cabeça dos bois.

"A arena (Bumbódromo) está encravada no meio da selva amazônica, onde você passa uma hora viajando de avião e só vê mato e de repente surge uma clareira, e nessa clareira, está lá, a apoteose", declarou Orsine.

Boi-bumbá Foto: Divulgação

Boi Caprichoso

A cultura do boi Caprichoso, também chamado de "boi mais querido da fazenda" surgiu ainda como uma brincadeira popular, em 1913, trazida pelos migrantes nordestinos que chegaram ao Amazonas. Com o tempo, as influências das outras culturas moldaram a tradição do boi. Desde o início da disputa moderna do Festival de Parintins, o Caprichoso venceu 25 títulos, sendo o último ainda em 2017. O boi carrega, desde 1996, uma estrela azul em sua testa, representando suas cores.

Boi Garantido

O boi Garantido também foi criado em 1913 pelo compositor de toadas Lindolfo Monteverde e ganhou este nome pois o músico sempre exaltava, em suas composições, que era garantido que seu boi sempre sairia inteiro dos confrontos. Chamado de "o boi do povão", o Garantido já conquistou 31 títulos do Festival de Parintins, sendo assim o maior vencedor. O boi carrega sempre em sua testa um coração. Originalmente preto, a marca se tornou vermelha a partir dos anos 1980.