Los Angeles, um lugar que respira esporte

Se alguém pensa em fazer turismo esportivo, Los Angeles tem que estar na lista de lugares para visitar. A cidade vive o esporte como poucas no mundo.

A cidade dos anjos tem, simplesmente, times em todas as grandes ligas americanas. Em alguns casos, dois. É o que acontece na NBA (Lakers e Clippers), na NFL (Rams e Chargers) e na MLS (Galaxy e Los Angeles FC).

No baseball, a cidade já teve dois times. O Dodgers continua lá. O Angels foi para a vizinha Anaheim, que fica há 45km do centro de LA, mas continua usando Los Angeles no nome. Na liga de hóquei, os Kings dominam a cidade e na WNBA, o Sparks já ganhou três vezes o título nacional.

E isso que não estão na lista os grandes times universitários da cidade, como os da UCLA e os da USC.

E-sports



Um nova opção em Los Angeles é a Overwatch League. A primeira liga profissional de games do mundo tem suas rodadas realizadas na cidade californiana. Com uma arena aconchegante para 450 pessoas montada em um dos vários estúdios da cidade, a Blizzard, produtora do jogo, atrai fãs de todas as partes do mundo para acompanhar as 12 franquias.



A arena é um verdadeiro show visual. Conta com um telão gigante que vai de um lado para o outro do espaço, mostrando o que está acontecendo no jogo, bem como as estatísticas dos times. A qualidade da imagem realmente impressiona de perto.



A arena conta ainda com uma loja com os produtos dos times da liga e uma pequena lanchonete, onde você encontra lanches naturais e uma porção de nachos com molho de queijo por quatro dólares.



Para comprar ingresso é um pouco complicado. Ele só é vendido pela internet e acaba muito rápido. O link para comprar é https://esports.blizzard.com/pt-br/blizzard-arena/los-angeles

O templo do basquete mundial



O Staples Center recebe eventos de todos os tipos e é a casa do time de hóquei no gelo da cidade. Mas nada se compara a um jogo de basquete em um dos ginásios mais conhecidos do mundo. Bem localizado, a casa dos Lakers e dos Clippers é um espetáculo à parte.



Logo do lado de fora, estátuas de figuras lendárias do basquete, boxe e hóquei já dão a dimensão do que está por vir no lado de dentro. Uma loja de bonés e uma de camisas dos times ajudam a qualquer um ir ao jogo uniformizado.

Do lado de dentro, restaurantes e lojas oferecem todo o tipo de conveniência ao torcedor. Uma oferta do McDonald’s com batata e refrigerante sai por oito dólares.

Na área do jogo em si, a visão da quadra é perfeita em qualquer ponto do ginásio e o show antes, durante e depois do jogo ajudam ainda mais a sensação de estar em casa.

Se bobear, ainda esbarra em algum famoso nos corredores, como Eddie Murphy ou Jack Nicholson.

Um novo rei em Los Angeles



Desde a aposentadoria de Kobe Bryant, Los Angeles estava carente de um rei para chamar de seu. E agora tem um e ele é sueco. Zlatan Ibrahimovic é a nova atração esportiva da cidade como jogador do LA Galaxy. Mesmo time que já teve David Beckham e Steven Gerrard.

O efeito Zlatan já é visto no público do StubHub Center, o acanhado e aconchegante estádio do Galaxy, que lotou nas duas primeiras partidas com o sueco. E isso que ele nem é titular do time ainda.

Para chegar ao estádio, que é um pouco afastado do centro, o clube disponibiliza ônibus em alguns pontos da cidade para levar o torcedor de graça ao estádio e, quem compra o ingresso pela internet, recebe essa informação por e-mail. Os ingressos vão de 26 a 300 dólares, dependendo do lugar que o torcedor preferir.

Para comer, é preciso procurar entre as várias opções de lanchonetes para não gastar muito. Há opção de comer um cachorro quente, uma porção de nachos ou um churro por cinco dólares cada. Então procure bem e se divirta.