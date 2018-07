Confira os 15 destinos nacionais com diárias mais baratas em julho

Levantamento feito pelo site Hotel Urbano, agência de viagens online, mostra as 15 cidades brasileiras com as opções de hospedagem mais em conta para quem quer viajar nestas férias escolares de julho.



Segundo o site, foram analisados os preços médios da diária de hotéis e pousadas com reservas confirmadas nos 100 destinos nacionais mais procurados dentro da plataforma para o período. "Diariamente, o site mais de 400 mil opções de hotéis e pousadas espalhados por todo o mundo, sendo mais de 8 mil apenas no Brasil", diz a empresa.





Confira abaixo os 15 destinos nacionais com valor médios da diária mais baratos:



1º Ilhabela (SP): R$ 155



2º Goiânia (GO): R$ 175



3º Vitória (ES): R$ 178



4º Porto Alegre (RS): R$ 179



5º Belo Horizonte (MG): R$ 198



6º Belém (PA): R$ 199



7º Curitiba (SC): R$ 204



8º Guarapari (ES): R$ 214



9º Riberão Preto (SP): R$ 215



10º Manaus (AM): R$ 217



11º Brasília (DF): R$ 218



12º Penha (SC): R$ 222



13º Recife (PE): R$ 229



14º Aracaju (SE): R$ 238



15º São Paulo (SP): R$ 249