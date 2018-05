Aérea oferece salário de 3.300 euros para casal viajar e dar dicas

A companhia aérea de baixo custo islandesa Wow Air está promovendo uma ação para encontrar duas pessoas para viajarem por diversos países durante o verão europeu e darem dicas de viagem. Cada um receberá o salário de € 3.300 (R$ 14 mil) por mês entre junho e agosto.

A proposta prevê que os selecionados–pode ser um casal de namorados ou dois amigos, por exemplo– criem um guia de viagem com dicas de lugares legais para comer, de transporte, descrever a vida noturna, passeios naturais e maneiras para manter o orçamento.



A dupla deve se mudar para Reykjavik, capital da Islândia, e vai poder viajar de 1º de junho até 15 de agosto por até 38 destinos para os quais a companhia opera. Entre eles estão cidades na Europa e na América do Norte, como Barcelona, Dublin, Paris, Tel Aviv, Amsterdã, Nova York, Los Angeles, entre outros.

Todas as despesas das viagens neste período serão pagas pelas Wow Air.



Para se inscrever, é preciso ser maior de 18 anos, fazer um vídeo de até dois minutos com dicas de turismo na cidade onde vive e preencher o formulário no site Wow Air Travel. O resultado deve sair no dia 18 deste mês.