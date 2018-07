Odebrecht terá de devolver R$2,7 bilhões em acordo de leniência

O valor faz parte dos R$3,8 bilhões já acertados com a empresa em dezembro de 2016

A Advocacia-Geral da União (AGU) assinou acordo de leniência de R$2,7 bilhões com a construtora Odebrecht. O pagamento deve ser feito em até 22 anos.



De acordo com informações da AGU, o montante incorpora R$1,3 bilhões referente ao lucro com os esquemas de corrupção, R$900 milhões pelas propinas recebidas e R$442 milhões em multa.



Entre os 49 contratos do governo com a empresa, 38 foram apontados como fraudados. A AGU considera que as irregularidades envolveram 150 agentes públicos.



O valor faz parte dos R$3,8 bilhões já acertados com a empresa em dezembro de 2016. O restante diz respeito a devoluções que devem ser feitas em contratos com o EUA e Suíça.



O acordo de leniência é um instrumento pelo qual a empresa reconhece que houve danos causados aos cofres públicos devido a irregularidades nos contratos. A parte então se compromete a devolver o valor e colaborar com as investigações do crime.