WhatsApp reduz número de mensagens simultâneas no Brasil

A mudança, anunciada em julho deste ano, tem por objetivo combater as fake news, informou o app, que iniciou a restrição na Índia, onde houve registro de mais de 20 mortes nos últimos meses ligadas a boatos que circularam no mensageiro. Por isso, os indianos receberam uma restrição mais severa, com a possibilidade de enviar mensagens simultâneas para apenas cinco contatos da agenda.



Conversas Privadas

Segundo o WhatsApp, as mudanças visam melhorar a segurança e a privacidade dos usuários. Em nota, a empresa explicou que "as medidas poderão manter o WhatsApp do jeito que ele deve ser: um app para conversas privadas".

Para quem não aguenta mais receber mensagens pelo WhatsApp no formato "transmissão", quando o emissor envia para toda a agenda dele, a nova medida anunciada pelo aplicativo pode ser uma boa notícia.É que o WhatsApp está restringindo esse tipo de envio no Brasil. As versões do app para Android, web e PC (Windows) permite enviar mensagens para, no máximo, 20 pessoas de uma única vez, ante os 200 possíveis até então.De acordo com o WhatsApp, a nova limitação está sendo feita gradualmente para todos os usuários, o que também deve incluir os proprietários de iPhone.