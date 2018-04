Whatsapp lança recurso que facilita gravação de áudios

O WhatsApp para Android acaba de receber um dos recursos mais solicitados pelos usuários. Agora, gravar áudios ficou mais fácil e prático, afinal, não é necessário ficar pressionando o "microfone" para falar com seus amigos.

A novidade é bem simples: quando o botão de gravação for pressionado, aparecerá um pequeno cadeado na tela, basta arrastar para cima e o áudio ficará "bloqueado", dessa forma, será possível falar o quanto quiser sem precisar deixar o dedo no display do smartphone. Acabou? Depois o usuário só clicla no ícone tradicional de envio e pronto.



Ainda é possível cancelar a gravação e excluir o áudio sem enviar. A novidade está disponível na versão beta do WhatsApp para Android e foi enviada aos servidores do aplicativo, então não é necessário atualizar.