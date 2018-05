WhatsApp lança novos recursos para conversas em grupo

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (15) uma série de novos recursos para conversas em grupo, adicionando novidades tanto para os usuários quanto para administradores. A partir de agora, os bate-papos entre diversas pessoas podem contar com breves resumos descritivos, um texto que aparecerá para todos os novos integrantes como a primeira mensagem, no topo do chat.

Ali, por exemplo, podem ser colocadas desde mensagens de boas-vindas e informações sobre o caráter do grupo, até regras e outros direcionamentos que possam ser importantes. Enquanto os novos usuários verão tais textos acima de tudo, os outros terão acesso a isso por meio da descrição do espaço em si, juntamente com a lista de membros e imagens de exibição.

Os usuários também ganharam novas ferramentas nesse sentido. As páginas de informações de grupos, agora, ganharam um campo de buscas, importante para quem quer, por exemplo, saber se um contato se encontra entre um grande grupo de pessoas. Além disso, o ícone de uma @ no canto inferior direito da janela de conversa dará acesso direto às mensagens que citem o utilizador, facilitando a vida de quem não acessa as conversas com frequência.



Sair do grupo permanentemente

Entretanto, quem está intencionalmente fora dos bate-papos não poderá mais ser incomodado com frequência. Com a atualização, o WhatsAp adicionou também uma proteção que impede que os usuários sejam readicionados repetidamente a grupos dos quais saíram, com o responsável por fazer isso recebendo uma notificação sobre isso.

Por fim, administradores também ganham novas opções de gerenciamento que permitem escolher exatamente quem pode alterar o texto descritivo, imagem e título de um grupo.



Além disso, novas opções facilitam a inserção ou exclusão de moderadores, tornando os controles sobre isso mais intuitivos e rápidos. A exceção, porém, são os criadores dos chats, que jamais poderão ser excluídos deles.

As novidades já estão disponíveis nas versões Android e iOS do WhatsApp. A atualização é gratuita e deve ser liberada para todos os usuários.



*Com agências