Whatsapp expande recursos

No blog do app, consta que as informações das empresas chegarão aos usuários mediante concessão voluntária do número de celular em lojas físicas ou sites das empresas.

Outro recurso oferecido é a utilização do Whatsapp como canal de atendimento oficial entre cliente e companhia para sanar dúvidas, receber reclamações e outras possibilidades que ainda não foram divulgadas.



As ferramentadas anunciadas são um API (Interface de Programação de Aplicações) dentro do recurso Whatsapp Business, que foi divulgado em 2017 como forma de estabelecer relações entre empresas e usuários.

Bblog oficial do Whatsapp anunciou na terça-feira (1) que o aplicativo de comunicação terá dispositivos para aproximar empresas dos mais de 1,5 bilhão de usuários. O Facebook é dono do Whatsapp há quatro anos e só agora apresentou maneiras de lucrar com a aquisição de 19 bilhões de dólares.As empresas poderão comprar anúncios que serão veiculados não só no Facebook, mas também no Whatsapp. Dentro do próprio Facebook será disponibilizado um botão com o ícone do app de mensagens para que a propaganda ou uma possibilidade de contato direto com a companhia sejam publicadas no app de mensagens.O "zap-zap" também veiculará informações de empresas, ou seja, avisos e notificações com conteúdo de marcas, programas e serviços do interesse do consumidor. À princípio, os valores cobrados das companhias por cada mensagem ficarão entre U$ 5 e 9 centavos caso a empresa não responda o cliente em até 24 horas.