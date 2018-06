Walmart vende 80% das operações do Brasil para fundo

Operação faz parte da reestruturação da rede americana; no país, comprador tem participações na Dufry e Estácio, entre outras empresas

O Walmart informou nesta segunda-feira (4) que vendeu 80% das operações no Brasil para o fundo de private equity Advent Internacional. Os restantes 20% ficarão com a varejista americana.



O valor da transação envolvendo a varejista, que faturou R$ 28,2 bilhões no ano passado no país, não foi divulgado pelas companhias. O Walmart informou que, com a transação, espera registrar um prejuízo líquido não-caixa de aproximadamente US$ 4,5 bilhões no segundo trimestre.



Segundo a Moody's, a operação é uma continuidade da estratégia da rede de supermercados americana de remanejamento de ativos financeiros e de pessoal para conceitos e locais com mais potencial de longo prazo.



Segundo comunicado divulgado pela supermercadista, a venda ainda depende de autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)



O Advent é um fundo global de private equity com forte presença local e ampla experiência em investimentos de varejo no Brasil e no exterior. No Brasil, a Advent tem participações na Dufry, Quero-Quero, Allied, IMC, Fortbras, Estácio, Easyinvest e Restoque. A empresa vendeu sua participação no Grupo Fleury em 2017.



"Estamos no Brasil há mais de 20 anos e estamos entusiasmados com essa parceria com um dos principais varejistas do país. Poderemos posicionar a empresa para gerar resultados significativos e alcançar novos níveis de sucesso no Brasil", disse Patrice Etlin, sócio-gerente da Advent International no Brasil, em comunicado.



O Walmart vinha buscando compradores para o seu negócio no Brasil. A portuguesa Sonae, ex-dona dos hipermercados Nacional, BIG, Mercadorama e de unidades da atacadista Maxxi, que vendeu suas unidades para a Walmart em 2005, foi uma das empresas que equacionou adquirir a operação da rede americana.