Votação do novo cadastro positivo fica para esta quarta

A votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei 441/17, do Senado, que muda as regras do cadastro positivo, uma espécie de lista de bons pagadores que tende a reduzir os juros do crédito no Brasil, prevista para esta terça-feira (24) foi adiada para esta quarta-feira (25).



A Casa informou que foi aprovado nesta terça o texto-base da Medida Provisória (MP) que cria um fundo para compensão ambiental e os destaques à iniciativa





começarão a ser analisados nesta quarta-feira (25), a partir das 10h, em sessão extraordinária convocada com a mesma pauta desta terça.Além das emendas, a pauta incluirá as MPs 809/17; 810/17, sobre benefícios ao setor de tecnologia da informação; e 811/17, que permite à Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) realizar diretamente a comercialização da parte de óleo devida à União na exploração de campos da bacia do pré-sal com base no regime de partilha, além do projeto do novo cadastro positivo, que, entre outras novidades, torna a adesão automática à lista de bons pagadores.

O projeto já havia sido adiado na semana passada, após o governo não conseguir reunir votos suficientes para aprovar a matéria. Entretanto, a Câmara alterou o texto que veio do Senado e incluiu que o consumidor terá de dar seu aval para permanecer na lista em até 30 dias após a sua inclusão.



Nesta terça, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), afirmou ainda que novas mudanças estavam sendo estudadas para que o texto passe na Câmara.

Segundo Marun (foto), uma das alterações é para garantir a proteção de dados do consumidor que optar por não ser incluído no cadastro. "Está se fazendo algum ajuste que se permita essa garantia da proteção dos dados para quem não quer estar no cadastro", afirmou o ministro em rápida entrevista ao deixar a reunião na casa de Maia.





Marun afirmou que as alterações visam tentar facilitar a aprovação do projeto, que, na semana passada, enfrentava resistência até mesmo de partidos da base aliada, entre eles, o PRB.

Com isso, o projeto deve demorar mais a entrar em vigor do que o esperado, pois o texto terá de voltar ao Senado para uma nova votação antes de ser sancionado.



Relacionado Votação do novo cadastro positivo é adiada para semana que vem Maia: Temer vai vetar cadastro positivo se Senado mudar projeto Veja o que muda com o novo cadastro positivo Cadastro positivo pode injetar R$ 1 trilhão na economia Dia do consumidor: Procon teme retrocessos