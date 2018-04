Votação do novo cadastro positivo é adiada para semana que vem

Sem votos para aprovar a matéria, Rodrigo Maia encerra sessão que analisava o projeto que torna automática adesão à lista de bons pagadores

O plenário da Câmara dos Deputados encerrou a sessão extraordinária desta quarta-feira (18) e transferiu para a próxima semana a definição sobre a votação do projeto de lei sobre o cadastro positivo (PLP 441/17, do Senado).

A sessão foi encerrada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, após destaques (emendas) à matéria terem sido retirados.



Ao desistir dos destaques, o líder do PCdoB, deputado Orlando Silva (SP), aventou a possibilidade de que não havia número para aprovar a matéria.



"O resultado que os líderes devem estar acompanhando em suas bancadas indica que há uma polêmica no interior de seus partidos. É melhor não insistirmos inutilmente e fazer uma discussão no colégio de líderes sobre o tema", afirmou.

Antes de começar o processo de votação, o relator da matéria, deputado Walter Ihoshi (PSD-SP), fez novas mudanças tentando ganhar apoio para o texto. Ele incluiu, por exemplo, novo artigo que determina a divulgação ampla, pelos gestores de bancos de dados, em 90 dias após a publicação da futura lei, das novas regras e das formas para o interessado pedir sua exclusão do cadastro.

Participação compulsória

Atualmente, o registro de dados sobre pessoas e empresas no banco de dados somente pode ocorrer a partir de uma autorização expressa e assinada pelo cadastrado. Com a mudança trazida pelo projeto, o sistema de registro passa a ter o mesmo mecanismo dos serviços de informações sobre maus pagadores, ou seja, a participação é automática e o cadastrado deve pedir para sair do banco de dados.



Também passam a contar para a avaliação do correntista o pagamento em dia de contas, como luz e água, novidade que pode dar acesso ao crédito pessoas de baixa renda que não tinham histórico de empréstimos.

Entretanto, para conseguir apoio ao projeto, criticado por órgãos de defesa do consumidor, que temem quebra do sigilo bancário, foi incluído nesta tarde pelos deputados uma emenda que em caso de vazamento de informações sobre o cadastrado, os orgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC e Boa Vista, serão punidos com reclusão de 1 a 4 anos e multa, conforme prevê a Lei do Sigilo Bancário (Lei Complementar 105/01).

Entretanto, acaba a responsabilidade solidária entre os gestores de bancos de dados pelos danos morais e materiais que porventura causarem ao cadastrado.