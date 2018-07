Votação da tabela do frete tem semana decisiva no Congresso

Plenário da Câmara deve votar nesta terça a MP, que trata dos preços mínimos para o transporte de cargas e anistia multas dos caminhoneiros

A votação da Medida Provisória 832 que estabelece o preço mínimo para o frete rodoviário tem semana decisiva no Congresso.



Na semana passada, a comissão mista aprovou o parecer do deputado Osmar Terra (MDB-RS), que mudou o texto original, mas a apreciação no plenário da Câmara, que era esperada que ocorresse ainda no último dia 4, ficou para esta terça-feira (10).



Além da Câmara, a proposta ainda precisa ser votada no Senado. Caso não haja votação nas duas casas nesse período, a MP retornará à discussão somente após o recesso parlamentar, em agosto.



Até lá fica valendo a atual tabela da ANTT, que está travando a produção.



O novo texto de Terra agradou aos caminhoneiros, que têm pressa na votação. Eles querem que a MP seja concluída até à audiência final com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em 27 de agosto.



Ele é o relator das ações interpostas pelo setor produtivo (agronegócio e indústria), que pedem o fim do tabelamento. O texto de Terra propõe que seja feita uma nova tabela a cada seis meses e que ela leve em conta os custos dos caminhoneiros. E sempre que o valor do diesel suba mais de 10%, ela deve ser refeita. Além disso, a MP prevê anistia das multas e punições durante a greve.