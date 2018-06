Volume guardado na poupança salta 722% em maio

A caderneta de poupança registrou uma captação líquida de recursos (depósitos menos saques) de R$ 2,405 bilhões em maio, um aumento de 65% em relação a abril (R$ 1,237 bilhão) e de 722% ante igual mês de 2017, quando a aplicação teve entradas de R$ 292,596 milhões. Foi o terceiro mês consecutivo em que a caderneta ficou no azul, segundo anunciou nesta quarta-feira (6) o Banco Central (BC).



Esse resultado foi o maior para meses de maio desde 2013, quando R$ 5,625 bilhões ingressaram na aplicação. Se considerados os cinco primeiros meses deste ano, os depósitos superaram as retiradas em R$ 1,71 bilhão. Até abril, esse resultado estava negativo. Esse foi, também, o melhor saldo para o período de janeiro a maio desde 2014.



A poupança voltou a atrair recursos mesmo com a queda da taxa básica de juros, Selic, que é usada no cálculo da remuneração da aplicação sempre que o juro básico esteja igual ou abaixo de 8,50%. Atualmente, a Selic está em 6,50% ao ano. que. Isso porque a Selic baixa–ela estava em 10,25% em maio de 2017– também reduz o ganho dos fundos de renda fixa.



Em tempos de juro básico na casa de dois dígitos, os fundos de renda fixa ostentavam larga vantagem em relação aos ganhos da caderneta de poupança. Agora, porém, os produtos estão praticamente igualados. Segundo levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), os fundos de renda fixa só batem a caderneta de poupança seja qual for o prazo de resgate quando a taxa de administração é inferior a 1% ao ano - taxa raramente disponível no mercado para o pequeno investidor.



A poupança então ganha atratividade frente a esses investimentos por ser isenta de Imposto de Renda (IR).