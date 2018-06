Volkswagen e Ford anunciam aliança global

Fabricantes de veículos querem desenvolver produtos de forma conjunta; parceria não envolve troca de participações nem valores financeiros

A Volkswagen e a Ford anunciaram nesta terça-feira (19) que assinaram um memorando de entendimento para explorar uma aliança estratégica global com o objetivo de fortalecer a competitividade das companhias e oferecer melhores serviços globais.



De acordo com o comunicado, as empresas estão analisando projetos conjuntos, incluindo o desenvolvimento de uma linha de veículos comerciais. Volkswagen e Ford afirmaram que irão divulgar atualizações sobre a parceria de acordo com o avanço das conversas.



A parceria não envolve nenhuma quantia de valor financeiro e nem aquisição de participações de controle.



"A Ford está comprometida a melhorar seu modelo de negócios, que inclui trabalhar com parceiros para melhorar sua eficiência", afirmou Jim Farley, presidente de mercados globais da Ford.



O diretor de estratégia da Volkswagen, Thomas Sedran, afirmou: "A demanda dos mercados e dos consumidores têm posições fortes e complementares em diferentes segmentos de veículos comerciais. Para nos adaptar a esses ambientes desafiadores, é imprescindível ganhar flexibilidade por meio de alianças."



Volkswagen e Ford já foram parceiras entre nas décadas de 1980 e 1990, com a formação da Autolatina, atuando no Brasil e na Argentina.