Vivo é investigada por uso indevido de dados de 73 milhões de clientes

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou inquérito civil público contra a operadora, que estaria utilizando as informações para fins publicitários

A Vivo, marca da Telefônica Brasil, é investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por suspeita de uso ilegal dos dados de 73 milhões de usuários para fins publicitários.



As informações dos assinantes seriam oferecidas aos anunciantes por meio do Vivo Ads, braço de publicidade móvel da operadora.



O serviço promete fornecer dados qualificados dos consumidores da Vivo como perfil, localização, sites acessados, lugares frequentados e comportamento dos usuários. O inquérito civil público foi instaurado na segunda-feira (2) e o órgão notificou representante da empresa para oitiva.



"É possível identificar entre os clientes aqueles que estão passando por tratamento de saúde, a partir do mapeamento da circulação de usuários em clínicas e hospitais. Essas informações podem estar sendo usadas de maneira imprópria pela empresa para a venda de espaço publicitário", afirmou o órgão em nota à imprensa.



Em nota, a Vivo enfatiza que não compartilha as informações com anunciantes e que a publicidade divulgada na plataforma de marketing é apresentada pela própria empresa, mediante permissão do assinante.



"A autorização é concedida, por exemplo, por meio do termo de adesão do serviço móvel e a qualquer momento o cliente pode cancelá-la em canais de atendimento da Vivo", informou em nota.