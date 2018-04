Veto europeu fará BRF dar férias coletivas

Companhia diz que já prevê mandar funcionários para casa em quatro fábricas devido à barreira da União Europeia

Com 12 unidades de carne de frango na lista de 20 embargadas pela União Europeia (UE) sob o argumento de deficiências brasileiras no controle de salmonela no produto, a BRF fez duras críticas à decisão.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (19), a empresa também admitiu que, por causa da barreira, terá que rever seu planejamento de produção, que já prevê férias coletivas em quatro fábricas: Capinzal (SC), Rio Verde (GO), Carambeí (PR) e Toledo (PR).



"A companhia acredita que a decisão da Comissão Europeia em suspender as importações da BRF, a partir das plantas localizadas no Brasil, não foi baseada em questões sanitárias, mas pautada em motivações políticas e de proteção de seu mercado local", diz a empresa, em nota.



Segundo a dona da Sadia e da Perdigão, "tal decisão não foi precedida por uma investigação dos fatos por parte das autoridades europeias, e a BRF não teve a chance de ser ouvida. Essa decisão evidencia uma barreira comercial, que não impacta apenas a BRF, mas a balança comercial brasileira, dada a expressiva contribuição da companhia no saldo positivo de exportações".



A companhia informou ainda que "vai procurar seus direitos perante os órgãos responsáveis europeus e suportar integralmente as ações do governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio (OMC) para garantir todos os direitos de continuar servindo seus clientes na Europa, a partir de seu parque fabril brasileiro".



O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia é seu principal comprador. O bloco é responsável por 7,5% do frango vendido pelo país ao exterior, em toneladas, e 11% em receita, segundo dados da ABPA.