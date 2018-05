Vendas de veículos têm melhor abril desde 2015; produção salta 40%

Abril representou ainda para a indústria automobilística o segundo melhor mês da história em exportações de veículos, sendo ultrapassado apenas pelo mês anterior. Foram embarcados 73,1 mil veículos, o que representou uma alta de 19,5% em relação a abril do ano passado.



As vendas externas representaram uma receita de US$ 1,4 bilhão, um avanço de 36,8% na comparação com abril de 2017. No acumulado do ano, as exportações de veículos somaram US$ 4,6 bilhões, o que representa crescimento de 20,9% em comparação com o primeiro quadrimestre de 2017. A exportação acumulada no ano atinge 253,3 mil veículos, alta de 7,50% em relação ao mesmo quadrimestre do ano passado.





A produção brasileira de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em abril ficou praticamente estável na comparação com março, com recuo de 0,5%, enquanto na comparação com abril de 2017 saltou 40,4%, impulsionada por avanços no mercado interno e nas exportações.

O volume produzido somou 266,1 mil veículos, acumulando 965,9 mil unidades nos quatro primeiros meses do ano, 20,7% a mais que no primeiro quadrimestre de 2017.

A produção de carros e comerciais leves subiu 39,3% em abril ante um ano antes, para 253,7 mil unidades. Já a produção de caminhões cresceu 54,2% na mesma comparação, para 9.095 mil veículos e a de ônibus disparou 121%, a 3.300 unidades no mês passado sobre abril de 2017.