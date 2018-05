Veja os melhores e piores investimentos em abril

Dólar liderou as aplicações financeiras no mês passado; poupança ficou na lanterna

O mês de abril foi movimentado e intenso. A aversão ao risco dominou o humor dos investidores. Com isso, o dólar, considerado um investimento seguro em um cenário de turbulência, foi a melhor aplicação financeira no Brasil de abril ao somar valorização de 6,1%. Foi a maior alta desde a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, em novembro de 2016.



O avanço da divisa decorreu da expectativa de um aperto mais duro nos juros americanos. Uma alta acima do esperado por lá tende a atrair investimentos em ativos de risco e de moedas de países emergentes, como o Brasil.



Nesta quarta-feira (2), o Fed (banco central dos EUA) decide sobre a trajetória da taxa básica de juros, movimento que pode pressionar ou trazer alívio à moeda dos EUA.



O outro investimento que também é visto como um refúgio em caso de instabilidade, o ouro, foi o segundo melhor de abril. O metal registrou aumento de 4,21%, seguido pelo euro, que fechou o mês com alta de 4,08%.



A Bolsa brasileira conseguiu sustentar um ganho em abril de 0,88%. No acumulado de 2018, o Ibovespa, referência da Bolsa nacional, ainda lidera o ranking das melhores aplicações, com alta de 12,71%.



O retorno do mercado de ações superou até investimentos conservadores, como fundos de renda fixa, que deram 0,47% no mês, e o CDI, com ganho de 0,52%.



Já a poupança antiga não deu mais que 0,50% em abril; já a nova caderneta, que considera os depósitos feitos após 4 de maio de 2012, quando passou a valer o gatinho da aplicação, foi a lanterna do mês com ganho de 0,37%.