Veja o que muda com o novo cadastro positivo

A expectativa é que a Câmara dos Deputados vote ainda nesta quarta-feira (18) o projeto de lei 4que muda as regras do cadastro positivo, uma espécie de lista de bons pagadores que tende a reduzir os juros do crédito no Brasil.

O projeto, entretanto, foi mudado, após o escândalo do Facebook. Agora, o consumidor terá de dar o aval à permanência na lista, após ser informado pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e Boa Vista, por exemplo) em até 30 dias após a sua inclusão.



Com isso, o projeto deve demorar mais a entrar em vigor do que o esperado, pois o texto terá de voltar ao Senado para uma nova votação antes de ser sancionado. Nesta terça-feira (17), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou de

reuniões com algumas bancadas para tirar as dúvidas dos parlamentares sobre a proposta. "Entre hoje e amanhã, vamos ter condições de votar", informou ele.

O economista Marcos Lisboa e o diretor do Banco Central Maurício Moura estiveram presentes nos encontros sobre cadastro positivo.

Pela lei atual, o cadastro é formado apenas por consumidores que solicitam a inclusão no banco de dados - o que, na prática, torna o cadastro irrelevante para análise de crédito. Pelo projeto em discussão, a inclusão no cadastro será automática, sendo que o consumidor que quiser sair terá que solicitar a exclusão.



Cada pessoa terá uma pontuação referente ao seu histórico de crédito. A pontuação levará em conta a adimplência em operações de crédito e também no pagamento de contas de água, esgoto, luz, gás e telefone, entre outras.

Pessoas com renda mais baixa, por exemplo, que muitas vezes não possuem histórico de operações de crédito, entrarão no cadastro por pagarem contas de luz e telefone em dia.

O texto prevê que a inclusão no cadastro é automática, mas o consumidor será comunicado sobre isso, por escrito, em até 30 dias.