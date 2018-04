Veja motivos para não deixar o Imposto de Renda para última hora

Pouco tempo para obter informações e lentidão no sistema podem levar contribuinte a perder prazo e pagar multa

A uma semana do fim do prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda (IR), menos da metade do número esperado foi entregue. Até sexta-feira passada (20), a Receita havia recebido pouco mais de 14,8 milhões de documentos, contra 28,8 milhões estimados.



Com a proximidade do fim do período, especialistas alertam que deixar para entregar o documento na última hora aumentam problemas para o envio e o risco de cair na malha fina.



Não ter tempo suficiente para avaliar qual é o melhor tipo de declaração ou checar os dados fornecidos, não reunir todos os documentos e informações necessárias e pegar a rede da Receita congestionada são cenários que acabam sendo mais prováveis quando o contribuinte deixa para fazer a declaração no fim do prazo.



Modelo

Apesar do próprio programa já indicar ao contribuinte se a declaração simplificada ou completa vale mais a pena no momento do preenchimento, se o contribuinte não ter colocado todas os gastos dedutíveis possíveis, ele pode acabar escolhendo mal o modelo, diminuindo sua restituição ou elevando o imposto a pagar.



Erros no preenchimento

Por falta de tempo ou mesmo na pressa, os contribuintes acabam errando no preenchimento. Os erros mais comuns são deixar espaços em branco, deduzir algo indevido ou com valor errado e rendimentos tributáveis em campos não tributáveis.



Documentos

O contribuinte só percebe que da falta de documentos quando vai preencher a declaração, e se estiver a poucos dias do prazo, não haverá tempo suficiente para pedir segunda via ou informações complementares. Contrato de compra e venda de imóveis ou automóveis, notas fiscais de escolas podem demorar dias para serem liberados.



Rede congestionada

Outro problema é pegar a rede da Receita lenta e congestionada devidoi ao grande volume de acesso. Também aumenta o risco de falhar o prazo e pagar multa mínima de R$ 165,74 caso a conexão da internet falhar ou o computador apresentar algum defeito.



O diretor da Confirp, Richard Domingos, orienta para quem sabe que não conseguirá concluir a tempo a declaração, melhor enviar uma versão incompleta até 30 de abril e depois fazer uma retificadora.