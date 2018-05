Veja dicas para não cair em golpes por perdas da poupança

Idec preparou uma lista com cuidados a ter para quem tem direito ao ressarcimento pelos planos econômicos Bresser (1987) Verão (1989) e Collor II (1991)

A partir desta terça-feira (22), os consumidores que sofreram perdas nas poupanças durante os planos Bresser, (1987) Verão (1989) e Collor II (1991) já podem aderir ao acordo de planos econômicos por meio do site www.pagamentodapoupanca.com.br



Firmado entre a AGU (Advocacia-Geral da União), o BC (Banco Central do Brasil), a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a Febrapo (Frente Brasileira pelos Poupadores) e o Idec ( Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em dezembro de 2017, e homologado em março deste ano pelo STF (Supremo Tribunal Federal), o documento pode encerrar mais de um milhão de processos judiciais sobre o tema.



Os pagamentos começarão a ser feitos em até 15 dias após a validação das instituições financeiras, e o dinheiro será creditado na conta corrente.



A expectativa é que 1 milhão de poupadores sejam ressarcidos em um total de R$ 12 bilhões, o que deve estimular o consumo e ajudar na recuperação da economia.



A única forma aderir é por meio do site.



Na tentativa de proteger os poupadores que têm dinheiro a receber, o Idec alerta para alguns cuidados a serem seguidos, a fim de evitar a ação de golpistas. Confira:



Não aceite a oferta de terceiros

O instituto informou, por exemplo, que não entra em contato por telefone com nenhum poupador para adesão ao acordo, tampouco liga para pessoas que não sejam associadas à entidade. Portanto, desconfie se receber qualquer tipo de oferta relacionada ao pagamento de indenizações referentes às perdas dos planos econômicos.





Procure a instituição ou o advogado que o representa

Caso o poupador seja associado ao Idec e tenha alguma dúvida sobre o acordo, cabe a ele entrar em contato com a instituição. Se a pessoa não for associada e tiver algum processo relativo às perdas das poupanças na Justiça, a sugestão é procurar diretamente o advogado que o representa.

Não faça nenhum pagamento

Escritórios e falsos advogados vêm utilizando indevidamente o nome do Idec para captar clientes. Por isso, o poupador não deve fazer nenhum pagamento antecipado, o que carateriza golpe. Isto porque o liberação da indenização que será paga pelos bancos não estará condiciona a nenhum tipo de pagamento pelo poupador ou por seu herdeiro (em caso de titular já falecido). A devolução das perdas da poupança causada pelos planos econômicos é um direito assegurado.





Não contrate intermediários para agilizar o pagamento

O Idec alerta, também, que não há necessidade de contratar intermediários, despachantes ou facilitadores para receber o dinheiro.

Preserve seus dados pessoais

Os poupadores que aguardam o pagamento não devem fornecer nenhum dado a pessoas desconhecidos. A orientação é o interessado entrar em contato apenas com a entidade por meio da qual tenha ingressado com a ação coletiva ou com o advogado que tenha contratado para ingressar com a ação individual ou a execução de sentença coletiva.