Varejo tem melhor Páscoa em quatro anos

A melhoria do ambiente econômico levou o varejo a ter a melhor Páscoa dos últimos quatro anos, segundo indicadores divulgados nesta segunda-feira (2) pela Serasa Experian e pelo SPC Brasil.



De acordo com o indicador do Serasa Experian, durante a semana da data, de 26 de março a 1º de abril, as vendas subiram 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, a maior alta desde 2014.



No final de semana da Páscoa, houve aumento de 6,5% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do ano anterior.

De acordo com os economistas da Serasa, o crescimento do poder de compra da população, determinado pela inflação baixa e sob controle e pela recuperação gradativa do nível de emprego, impulsionou o movimento dos consumidores nas lojas na semana da Páscoa deste ano, revertendo dois anos consecutivos de retração.