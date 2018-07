Vale bate recorde de produção de minério de ferro no 2º trimestre

Apesar da greve dos caminhoneiros, empresa produziu 96,8 milhões de toneladas da commodity, acima do esperado pelo mercado

A gigante brasileira Vale, a maior produtora de minério de ferro do mundo, anunciou uma produção recorde da commodity no segundo trimestre do ano, apesar da greve de caminhoneiros que paralisou o Brasil durante quase duas semanas em maio.



Ao todo, a Vale produziu 96,8 milhões de toneladas de minério de ferro, uma alta de 5,17% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a produção foi de 91,8 milhões de toneladas, detalhou a empresa em um comunicado.

O resultado é 18,1% superior à produção do primeiro trimestre de 2018 e está acima da estimativa de 96,3 milhões de toneladas dos analistas consultados pela agência de informações financeiras Bloomberg.

A Vale superou as "adversidades" da greve dos caminhoneiros, que afetou suas linhas de produção, "usando a flexibilidade de sua cadeia de valor, com transferência de materiais entre suas unidades produtivas, uso alternativo de suas ferrovias para transportar insumos", afirmou a mineradora.

Contudo, as previsões anuais da empresa se mantiveram em 290 milhões de toneladas. Os dados de produção são um adiantamento do conjunto dos resultados financeiros da empresa, que serão divulgados no fim do mês.