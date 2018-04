Uso ilegal de dados afinal atingiu 87 milhões de usuários, diz Facebook

O Facebook, que demorou para se pronunciar sobre o caso denunciado pela imprensa, informou nesta quarta-feira (4) que os dados de 87 milhões de usuários foram compartilhados com a empresa Cambridge Analytica, um número muito superior aos 50 milhões estimados anteriormente.

"No total, acreditamos que a informação no Facebook de 87 milhões de pessoas –a maioria nos EUA – pode ter sido compartilhada de forma indevida com a Cambridge Analytica", destacou, em um comunicado, o diretor técnico do Facebook, Mike Schroepfer.

A rede social, que tem mais de dois bilhões de usuários, está envolvida neste escândalo há mais de duas semanas.

A Cambridge Analytica teve acesso em 2014, por meio de um questionário psicológico respondido por 270.000 pessoas, os dados de 87 milhões de usuários. Nesta época, os aplicativos autorizados por uma pessoa tinham acesso aos dados de seus amigos, o que explica a grande quantidade de afetados.

Isto permitiu à empresa britânica criar uma base de dados importante antes de ser contratada para a campanha do atual presidente americano, Donald Trump.



O diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, dará seu testemunho sobre o caso ante o Congresso dos EUA na próxima semana.



*Com agências