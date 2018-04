União vai leiloar 2,8 milhões de barris de petróleo

Certame está marcado para acontecer no dia 16 de maio

O Governo Federal vai leiloar 2,8 milhões de barris de petróleo no dia 16 de maio. O edital está aberto para consulta pública até o próximo dia 24 de abril, período no qual poderão ser feitas sugestões de alteração no processo.



Este será o primeiro leilão de petróleo que o Brasil fará. O governo estima que os barris possam render até R$ 500 milhões



A União informou que a licitação será coordenada pela Pré-Sal Petróleo, estatal responsável pela comercialização do óleo que pertence ao Brasil.



Os barris serão divididos em quatro lotes, que poderão ser adquiridos por um único comprador ou por várias empresas. O leilão será na bolsa de valores de São Paulo.



*Com informações da Agência Brasil