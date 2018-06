Um terço dos trilhos no país não é usado, diz CNI

Dos 28,2 mil km de malha ferroviária no Brasil, 8,6 mil estão inutilizados ou sem condições de uso

Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que um terço dos trilhos ferroviários do Brasil estão inutilizados ou estão sem condições de serem colocados em operação.



O estudo, chamado "Transporte ferroviário: colocando a competitividade nos trilhos", foi feito com base em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e será entregue pela CNI aos candidatos à Presidência da República.



Segundo o levantamento, dos 28.218 quilômetros (km) da malha ferroviária, 8,6 mil km – o equivalente a 30% – estão completamente abandonados. Desse volume inutilizado, 6,5 mil km estão deteriorados, ou seja, são trilhos que não poderiam ser usados, mesmo que as empresas quisessem.



Os números chamam atenção, especialmente depois que a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país por 11 dias e gerou prejuízos bilionários a vários setores e obrigou o governo a elevar o rombo das contas públicas, expôs a dependência do país em relação ao transporte rodoviário.



O subsídio de R$ 9,5 bilhões para deixar o diesel mais barato, atendendo a pleito dos caminhoneiros, seria suficiente para construir cerca de 1 mil quilômetros de ferrovia.

A entidade afirma no levantamento que entre as origens dos problemas está a característica dos contratos de concessão do setor, assinados na década de 1990 e que produziram um sistema com deficiências, ausência de concorrência e com dificuldades de interconexão das malhas.



Dos 20 mil km de malha que são usados no país, cerca de metade tem uso mais intenso. Cerca de 10 mil km têm baixa utilização. As limitações também estão atreladas ao perfil do que efetivamente é transportado pelos trilhos brasileiros. Os produtos agrícolas, por exemplo, são raridade no setor, apesar da região Centro-Oeste ser a maior produtora de grãos em todo o mundo.