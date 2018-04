UE sinaliza embargo também para pescado do Brasil

Na quinta, bloco informou que suspendeu as importações de 20 frigoríficos brasileiros por falta de controle sanitário eficiente no país; agora alvo são indústrias de peixe

Além do embargo que já anunciou a 19 plantas de carne de frango e uma de carne bovina processada do Brasil, a maior parte da BRF, a União Europeia (UE) recomendou nesta sexta-feira (20) que barreira semelhante seja imposta a todas as indústrias processadoras de pescado do Brasil, por causa de recorrentes problemas sanitários.



Em documento assinado Anca Paduraru, porta-voz da divisão de Saúde, Segurança dos Alimentos e Energia da UE, o bloco informa que uma recente auditoria feita no Brasil por técnicos europeus revelou "sérias deficiências no controle da produção primária e na infraestrutura e higiene dos estabelecimentos" do segmento pesqueiro.



O documento lembra que, em resposta às recomendações do bloco, o Ministério da Agricultura do Brasil suspendeu as exportações de plantas de pescado do país à UE desde o dia 3 de janeiro. E advertiu que os paises-membros já denunciaram à Comissão Europeia que, mesmo após suspensão, remessas de pescado brasileiro continuaram chegando ao bloco.



"Considerando que os produtos da pesca podem constituir um risco para a saúde pública, é adequado retirar todos os estabelecimentos da lista a partir dos quais os produtos da pesca destinados ao consumo humano podem ser importados pela União Europeia", afirma o documento.



Segundo o comunicado, em 2017 o Brasil exportou 6,5 mil toneladas de produtos de pesca aos europeus, o que representou "menos de 0,2% das importações da UE de produtos da pesca".



*Com Valor.com