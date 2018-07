Uber acaba com taxa fixa cobrada de motoristas

Valor não vai mudar para o usuário, que continuará pagando pelo preço estimado

A Uber anunciou nesta segunda-feira (2) uma mudança na forma de calcular os ganhos dos motoristas. A empresa decidiu acabar com as taxas fixas (25% para Uber X e 20% para Black) e adotou um sistema variável, que levará em consideração o tempo de viagem e os quilômetros percorridos em cada corrida.



A ideia é dar mais previsibilidade para os profissionais, evitando que recebam muito pouco por corridas mais longas que o previsto, por exemplo. A forma de cobrar os passageiros não vai mudar. Os usuários continuam pagando pelo preço estimado quado chamam o carro no aplicativo.



Segundo a empresa, os motoristas no país reclamavam bastante da taxa fixa de cobrança, pois ela não levava o trânsito em consideração.



"Ouvimos nossos motoristas parceiros e, então, trouxemos esta novidade, que faz parte de um conjunto maior de iniciativas para aumentar os ganhos de quem escolhe dirigir com nosso aplicativo, como a opção de gorjeta, que lançamos recentemente", afirma Guilherme Telles, Diretor Geral da Uber no Brasil, em comunicado.



A Uber estima ter 500 mil motoristas no país. Já a principal rival, a 99, afirma ter 300 mil.