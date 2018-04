Tuíte de Trump puxa dólar e derruba Bolsa

Comentário do presidente dos EUA sobre não aceitar preço alto do petróleo afetou o humor geral

Os negócios do mercado financeiro brasileiro nesta sexta-feira (20) foram afetados pelo mau humor no exterior, que reagiu aos tuítes do presidente americano, Donald Trump, sobre o preço elevado do petróleo. Notícias corporativas também estiveram no radar dos investidores.



O Ibovespa, referência da Bolsa nacional, recuou 0,32% para 85.550 pontos. O dólar também seguiu a tendência de valorização externa e subiu para R$ 3,41, com alta de 0,60%.



Na rede social, o presidente americano criticou a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) por causa dos cortes de produção que ajudaram a elevar os preços da commodity (matéria-prima).

"Parece que a Opep está fazendo isso de novo. Com volumes recorde de petróleo por todo lugar, incluindo navios totalmente carregados no mar. Os preços do petróleo estão artificialmente muito altos! Não é bom e não será aceito!", escreveu.

Ele afirmou ainda que a ação não será tolerada. Como resposta, os preços do petróleo, que subiam, passaram a cair e fecharam em baixa. As ações da Petrobras, apesar da queda do preço do petróleo, fecharam em queda de 0,72%.