TST faz proposta para evitar greve dos Correios

Empresa quer pagar apenas 60% do INPC e não o índice cheio, que foi de 3,68%; funcionários têm até quinta (9) para decidir sobre oferta

Para evitar a greve de trabalhadores dos Correios prevista para começar na noite desta terça-feira (7) o Tribunal Superior do Trabalho (TST) apresentou uma proposta de conciliação entre a estatal e seus funcionários.



O vice-presidente da Corte, ministro Renato Paiva, ofereceu a manutenção de todos os termos do acordo coletivo de 2017/2018 e o ajuste salarial pela inflação do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Como condição, os trabalhadores devem desistir da paralisação.



"Pondero que a presente proposta representa o melhor resultado possível para os trabalhadores", disse o ministro, em resposta a um pedido de mediação e conciliação pré-processual ajuizado pela própria estatal para tentar impedir a greve. Não haveria cenário melhor para eles", diz na proposta.





Os dirigentes sindicais têm até quinta-feira (9) para responder se aceitam ou não a proposta. A empresa pode se manifestar até sexta-feira (10).

Os Correios propuseram pagar um reajuste de 2,21%, que corresponde a 60% do INPC, que ficou em 3,68%.



Já os funcionários dos Correios ameaçam greve em que reivindicam reajuste de 5% e mais R$ 300.