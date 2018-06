TST: 75% dos servidores têm de trabalhar durante greve na Eletrobras

A Justiça trabalhista determinou que ao menos 75% dos trabalhadores de cada uma das empresas da Eletrobras deverão trabalhar normalmente caso a paralisação de 72 horas anunciada para começar à zero hora desta segunda-feira (11) se concretize. A greve está sendo convocada pela CNE (Coletivo Nacional dos Eletricitários).

A determinação é do ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Maurício Godinho Delgado. O ministro considerou o direito de greve legítimo, mas determinou o percentual mínimo por causa da essencialidade do serviço.



Se a decisão for descumprida, as entidades sindicais que representam a categoria poderão ser multadas em até R$ 100 mil por dia.

O ministro foi o relator do dissídio coletivo de greve, instaurado na última sexta-feira (8). Ele admitiu que o pedido da Eletrobras para que a greve seja considerada abusiva ainda voltará a ser discutido no curso do processo.

Ao analisar a alegação de que o movimento tem "viés político", o ministro apontou que, além de observar as diretrizes da Lei de Greve, os profissionais têm interesse legítimo na preservação da empresa, dos postos de trabalho e das condições profissionais e contratuais.





A data foi escolhida porque também marca o aniversário de 56 anos da empresa. Entre as motivações da greve está a tentativa do governo federal de privatizar a estatal. Os eletricitários também pedem a saída do atual presidente da empresa, Wilson Pinto Jr.



*Com Agência Brasil