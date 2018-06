Trump promete à Apple que iPhones serão poupados de tarifas da China

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ao presidente-executivo da Apple, Tim Cook, que o governo americano não vai impor tarifas de importação para iPhones montados na China, segundo a Reuters, que citou uma pessoa próxima à empresa que não quis ser identificada.

A Apple segue preocupada, no entanto, com a possibilidade de que a China retalie as taxas aplicadas por Trump.



No mês passado, Cook visitou a Casa Branca para alertar Trump de que sua retórica dura sobre a China poderia ameaçar a posição da Apple no país. Em março, em uma conferência de cúpula em Pequim, ele apelou por mais calma no relacionamento entre os dois países mais poderosos do planeta.





Agora, depois que o governo Trump anunciou na sexta-feira (15) que iria adiante com sua decisão de impor tarifas sobre a importação de US$ 50 bilhões em produtos chineses, e de ameaças chinesas de retaliação, a Apple se vê apanhada entre as duas partes.

A Apple teme que "a máquina da burocracia chinesa entre em operação", ou seja, que o governo chinês possa causar atrasos em sua cadeia de suprimentos ou reforce a fiscalização de seus produtos, invocando preocupações de segurança nacional.



A Apple tem muito a perder no meio desta guerra comercial entre EUA e China. Ela conta com 41 lojas na China e já vendeu milhões de unidades de iPhone no mercado local.