Trump nega intenção de sair da OMC

Presidente teria repetido diversas vezes a assessores que quer sair da organização

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta sexta-feira (29) ter a intenção de retirar seu país da OMC (Organização Mundial do Comércio).



Trump, que chamou a OMC de "desastre", descumpriu normas de comércio internacional e atacou aliados-chave com fortes tarifas, além de ter taxado produtos chineses em nome da segurança nacional.



O site Axios citou fontes que disseram que Trump repetiu diversas vezes a seus altos assessores que quer sair da OMC - um organismo que Washington ajudou a criar e que costuma decidir a favor dos Estados Unidos.



Mas o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou se tratar de "um exagero". "Não usarei nossa expressão favorita sobre as notícias falsas, mas isso é um exagero", disse.



"O presidente deixou claro para nós e para os outros que tem preocupações com a OMC. Ele acha que há aspectos que não são justos."



Embora Trump se queixe de que a China e outros países tenham usado o sistema da OMC para obter vantagens, "estamos focados no livre-comércio" e em "derrubar barreiras", completou Mnuchin.