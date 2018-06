Trocar bolão por investimento pode bancar ida à Copa do Catar

Simulação do GuiaBolso mostra que investindo R$ 100 todo o mês em uma aplicação conservadora dá para juntar mais de R$5 mil ao fim de quatro anos; se forem R$ 200, soma supera R$ 12 mil

A Copa serve como um incentivo para alguns brasileiros confiarem na sorte, mas o dinheiro desembolsado nos bolões pode também ser uma boa aposta para o futuro.



Uma simulação da plataforma de finanças GuiaBolso mostra que se a pessoa pegasse R$ 100 todos os meses e investisse em um investimento conservador, como um título público ou fundos de renda fixa (rentabilidade líquida de 0,6% ao mês), em quatro anos teria acumulado pouco mais de R$ 5 mil. Com R$ 200 todos os meses, o valor se multiplica e chega a quase R$ 11 mil, valor suficiente para bancar, por exemplo, uma parte da viagem da próxima Copa, que ocorrerá no Catar, e assistir aos jogos ao vivo.



"Quando participa de um bolão e às vezes até nos investimentos, o ser humano busca fazer uma aposta certeira ou muito rentável. Mas geralmente a regularidade da economia e investimento acaba sendo mais eficiente para construir uma reserva e patrimônio", disse o presidente executivo do GuiaBolso, Thiago Alvarez.



Se o investimento escolhido fosse um pouco mais rentável, como uma renda fixa privada, os R$ 200 mensais se tornam mais de R$ 12 mil em quatro anos.



Confira abaixo quanto dá para juntar para a Copa do Catar: