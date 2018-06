Tributo do amor: imposto no presente para o namorado chega a 69,7%

Pesquisa do IBPT, encomendada pela ASCP, mostra que o vinho importado é o produto com maior carga tributária entre os mais cotados para o Dia dos Namorados; o livro tem a menor

A lista dos presentes mais cotados para o Dia dos Namorados também faz a alegria do Leão. Comprar um livro para a cara-metade pode ser uma boa opção por diversas razões. Uma delas é incentivar o parceiro a ler mais – segundo a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil/Ibope, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro.



Outro motivo é que o produto detém uma carga tributária de 15,52%, numa cesta de 26 produtos pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), segundo levantamento encomendado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).



Namorados apreciadores da boa gastronomia pagarão 32,31% de tributos num jantar em restaurante. Se pedirem vinho nacional ou importado vão desembolsar 54,73% e 69,73% de impostos, respectivamente. "Produto importado tem carga tributária maior porque, além das taxas aplicadas em itens nacionais, incidem sobre ele as taxas de importação, que são pesadas", explica Alencar Burti, presidente da ACSP.



Maquiagem importada (69,53%) e nacional (51,41%) e joia (50,44%) figuram entres os presentes mais tributados do levantamento, além do tradicional champanhe (59,49%) para brindar. Para os que são "do tipo que ainda manda flores", o item é o segundo menos tributado (17,71%). Outros produtos da lista são malha, camisa e jaqueta (34,67%), bota (36,17%), calça jeans (38,53%), tênis (44%) e óculos de sol (44,18). Apostar em uma viagem romântica significa pagar 36,28% em tributos, sendo que só a hospedagem em hotel tem carga de 29,56%.



Segundo Burti, apesar do abalo na confiança do consumidor nas últimas semanas devido à paralisação dos caminhoneiros e ao desabastecimento de combustível e outros produtos, a expectativa é de que nos próximos dias as compras por impulso e de última hora podem se intensificar.