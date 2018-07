TRF-4 determina mudança de regras para impedir cobranças após roubo de celular

30.07.2018 23:59

Segundo o tribunal, cobrar multas de vítimas de ação criminosa é relação "desproporcional e desarrazoada em desfavor do consumidor”

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) determinou nesta segunda-feira (30) que a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mude as regras de serviços de telefonia móvel para impedir que clientes que comunicarem perda, roubo ou furto do celular recebam cobrança de mensalidades. Cabe recurso. A decisão é do último dia 25, mas só agora foi divulgada.



O MPF (Ministério Público Federal) instaurou inquérito para apurar possíveis irregularidades relativas à prestação de serviços de telefonia móvel e ao atendimento das operadoras na comunicação de eventos como roubo ou furto. Segundo o Tribunal, a proteção aos direitos dos consumidores "não vem sendo cumprida satisfatoriamente pela autarquia".



"Ao tentar se eximir do dever de regulamentação, a Anatel deixa de realizar as atribuições que lhe são incumbidas no tocante à defesa dos direitos dos usuários, à garantia de equilíbrio entre os consumidores e as prestadoras", concluiu o magistrado.



A condenação é resultado de uma ação civil pública aberta pelo MPF, segundo a qual a cobrança de multas pelo rompimento do contrato por vítimas de ação criminosa é uma relação que se dá de "maneira desproporcional e desarrazoada em desfavor do consumidor".