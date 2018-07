Trabalhadores já podem consultar se têm abono salarial 2017 a receber

Caixa e BB divulgaram calendário de pagamento do PIS/Pasep: confira abaixo

A partir desta segunda-feira (16), trabalhadores vinculados ao PIS podem consultar se têm saldo relativo ao abono salarial 2017 a receber. Conforme a Caixa Econômica Federal, a checagem poderá ser feita de três formas: no aplicativo Caixa Trabalhador, no site ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão (0800-726-0207).



No banco, são feitos os pagamentos a empregados da iniciativa privada.



Para servidores públicos, vinculados ao Pasep, a consulta será liberada na terça-feira (17) por meio da central de atendimento do Banco do Brasil, nos telefones 4004-0001 ou 0800-7290001.

O abono salarial ano-base 2017 começa a ser sacado neste mês. O calendário foi definido em 26 de junho, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília (evja calendário abaixo).



A estimativa é de que sejam destinados R$ 18,1 bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.

Quem nasceu entre julho e dezembro recebe o benefício em 2018. Os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso disponível em 2019 (confira tabela abaixo). Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o pagamento.

Os primeiros a receber são os nascidos em julho (para PIS) ou pessoas com inscrição de final zero (para funcionários públicos vinculados ao Pasep, que recebem no Banco do Brasil) - para eles, o saque estará disponível a partir do dia 26 de julho. Para aqueles que têm direito ao benefício, nasceram em julho e possuem conta na Caixa, o crédito em conta será feito ainda antes, em 24 de julho.

Para correntistas do Banco do Brasil (BB), o crédito será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento, conforme estabelecido no cronograma abaixo.



Quem tem direito

Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2017. É preciso ainda estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).



O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2017.



É preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/Pasep.



Calendário do PIS





Calendário do Pasep